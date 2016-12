Nächste umstrittene Personalentscheidung

Es ist die nächste umstrittene Personalentscheidung: Der desgnierte US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch bestätigt, dass er den als Öl- und Kohlefreund bekannten Juristen Scott Pruitt zum Chef der US-Umweltschutzbehörde EPA machen will. Der 48-Jährige hatte in der Vergangenheit einen juristischen Feldzug gegen einen Plan Barack Obamas geführt, der den Schadstoffausstoß von Kraftwerken beschränken sollte. Der Posten des Heimatschutzministers soll indes an einen ehemaligen Kommandeur der US-Armee im Irak gehen.

