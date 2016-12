Hofburg-Wahl: Gratulationen von Putin und Poroschenko

Die Staatschefs von Russland und der Ukraine haben gestern Alexander Van der Bellen zur Wahl zum österreichischen Bundespräsidenten gratuliert. Wladimir Putin sandte „aufrichtige Gratulationen“ in einem Glückwunschtelegramm, das in deutscher und russischer Sprache auf der Homepage der russischen Botschaft veröffentlicht wurde. Und er unterstrich den „traditionell freundlichen und konstruktiven Charakter“ der russisch-österreichischen Beziehungen.

„Ich rechne damit, dass wir mit gemeinsamen Anstrengungen auch künftig die bilaterale Kooperation in unterschiedlichen Bereichen sowie fruchtvolle Zusammenarbeit bei der Lösung aktueller Fragen der internationalen Agenda ausbauen werden können“, schrieb Putin.

Poroschenko sprach in einem Telefonat mit Van der Bellen laut Darstellung Kiews - abgesehen von seiner Gratulation und der Einladung zu einem Staatsbesuch in die Ukraine - mehrmals den Konflikt seines Landes mit Russland an. Er ersuchte das künftige österreichische Staatsoberhaupt, eine konsolidierte Politik der EU fortzusetzen, die sich auf Gegenmaßnahmen gegen russische Aggression beziehe.