„Urban Box“: Flexible Holzbüros in Graz zu mieten

Die Energie Steiermark bietet in Graz ab sofort umweltfreundliche Büros zum Mieten an. Die so genannte „Urban Box“ ist aus Holz, energieautonom und flexibel erweiterbar. Erste Anfragen gibt es schon.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at