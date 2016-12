Signalrakete explodierte in Hand eines Kärntners

Bei einem Perchtenlauf in St. Margareten im Rosental in Kärnten ist gestern ein 26-Jähriger schwer verletzt worden, als eine Signalrakete beim Zünden in seiner Hand explodiert ist. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

