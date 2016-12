Studentin bei Fenstersturz in Innsbruck schwer verletzt

Eine 21-jährige Studentin ist in der Nacht auf heute bei einer Studentenparty in Innsbruck vom zweiten Stock über 3,5 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie erlitt bei dem Aufprall auf dem Pflasterboden schwere Verletzungen.

