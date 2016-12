Nach Übergriffen in Köln: Plakate für Touristen geplant

Nach den massenhaften Übergriffen auf Frauen in der vergangenen Silvesternacht in Köln wollen Behörden diesmal Touristen mit Plakaten über Maßnahmen zum Jahreswechsel informieren. Unter dem Schriftzug „Fröhlich und sicher feiern in Köln“ werde ein QR-Code abgedruckt, über den Besucher per Handy unter anderem Hinweise zu Absperrungen und einer Schutzzone am Dom abrufen könnten, sagte eine Sprecherin der deutschen Bundespolizei heute.

Die Plakate sollen nach Angaben der Sprecherin mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am Sonntag in vielen Zügen aufgehängt werden.

Neues Sicherheitskonzept

Wegen der zahlreichen Anzeigen haben Stadt, Polizei und Bahn für dieses Jahr ein umfassendes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Damit sollen ähnliche Ausschreitungen verhindert werden. Zum Beispiel sollen weit mehr Beamte im Einsatz sein. Um den Dom wird es eine Schutzzone geben, in die Besucher keine Feuerwerkskörper mitnehmen dürfen. Details des Sicherheitskonzepts wollen die Behörden am Montag vorstellen.