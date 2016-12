London ehrt Stararchitektin Zaha Hadid

Acht Monate nach ihrem Tod wird die britisch-irakische Stararchitektin Zaha Hadid in London gleich zweimal geehrt. In dem von ihrem „Kurvendach“ geprägten Sackler-Flügel der Serpentine Gallery im Hyde Park wurde heute eine Ausstellung mit Hadids Gemälden und Zeichnungen eröffnet. Die rund 120 Werke, die Hadid zwischen 1970 und den frühen 1990er Jahren schuf, werden erstmals in diesem Umfang der Öffentlichkeit präsentiert.

Sie gehen in eine Zeit vor der Realisierung von Hadids erstem Bauwerk - der Feuerwehrstation in Weil am Rhein 1993 - zurück. Laut Serpentine wird mit der Ausstellung „Zaha Hadid - Early Paintings and Drawings" (Zaha Hadid - Frühe Gemälde und Zeichnungen“) die „künstlerische Seite“ der Architektin und Mathematikerin gezeigt.

Neue Ausstellungsgalerie eröffnet

Unweit der Kunstgalerie wurde im Science Museum (Wissenschaftsmuseum) in South Kensington eine vom Büro Hadid entworfene neue Ausstellungsgalerie eröffnet, in der die Geschichte und Relevanz von Mathematik für Wissenschaft, Transport und technischen Fortschritt erklärt wird. Auch die Winton-Galerie ist in ihrem Inneren mit einem für Hadid typischen Kurvendach versehen, das „gefühlte Aerodynamik“ vermitteln soll.

Beide Projekte, die Kunstausstellung und die neue Galerie, wurden noch unter aktiver Mitwirkung der Architektin ins Leben gerufen. Hadid starb im März im Alter von 65 Jahren an einem Herzinfarkt.