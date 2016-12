Gefängnisstrafe für Frankreichs Ex-Minister Cahuzac

Der frühere französische Budgetminister Jerome Cahuzac (64) muss wegen Steuerbetrugs drei Jahre ins Gefängnis. Das entschied heute ein Gericht in Paris, wie der Nachrichtensender BFMTV und andere französische Medien berichteten. Der Ex-Minister sei darüber hinaus für fünf Jahre nicht wählbar. Seine frühere Ehefrau Patricia erhielt zwei Jahre Haft.

Das Gericht folgte damit der Staatsanwaltschaft, die für Cahuzac drei Jahre Haft ohne Bewährung gefordert hatte. Das solle der gerechte Preis dafür sein, dass Cahuzac „alle Prinzipien der Profitgier geopfert“ habe.

2013 nach Vorwürfen zurückgetreten

Cahuzac, der laut Berichten über Schwarzgeldkonten in der Schweiz und in Singapur verfügte, war im März 2013 nach Vorwürfen zurückgetreten. Zu Beginn der Amtszeit des sozialistischen Präsidenten Francois Hollande erschütterte die Cahuzac-Affäre das Vertrauen in die französische Politik nachhaltig. Offen blieb zunächst, ob Cahuzac gegen das Urteil in Berufung geht.