Europa League: Sieg für Austria in Pilsen Pflicht

Durch die Heimpleite gegen Giurgiu hat sich die Austria in eine diffizile Ausgangslage für das Finale in der Europa-League-Gruppe E gebracht. Um sich den Traum vom erstmaligen Aufstieg ins Sechzehntelfinale und vom erstmaligen Überwintern im Europacup seit 2004/05 zu erfüllen, müssen die Wiener heute (19.00 Uhr) in Pilsen gewinnen. Sollte sich Roma als fixer Gruppensieger in Giurgiu einen Umfaller leisten, würde auch das nicht reichen. Austria-Trainer Thorsten Fink fordert wilde Entschlossenheit.

