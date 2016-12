Europa League: Salzburg hofft auf positiven Abschluss

Mit einem 1:1 in Krasnodar hat Österreichs Meister Salzburg vor zwei Wochen seine Aufstiegsambitionen in der UEFA Europa League endgültig begraben müssen. Dennoch wollen die „Bullen“ heute im letzten Spiel der Gruppe I vor eigenem Publikum beweisen, wozu sie derzeit imstande sind. Allerdings fehlen gegen den deutschen Club von ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf vor allem in der Offensive wichtige Spieler. Deshalb wurde von Trainer Oscar Garcia sogar ein 17-Jähriger in den Kader berufen.

