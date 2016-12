Türkische Regierung kündigt Konjunkturpaket an

Angesichts der schwächelnden Wirtschaft in der Türkei hat Ministerpräsident Binali Yildirim ein umfassendes Konjunkturpaket angekündigt. Geplant sei unter anderem ein Unterstützungsfonds von 250 Milliarden Lira (68 Mrd Euro) für kleine und mittelständische Betriebe, sagte Yildirim heute in Ankara.

Unternehmen sollten beim Mindestlohn - der trotz des Widerstands aus der Wirtschaft zum Jahresbeginn angehoben worden war - finanziell entlastet werden. Für eine halbe Million Menschen würden zudem Berufstrainingsprogramme angeboten, sagte Yildirim. Steuererhöhungen wolle die Regierung im kommenden Jahr vermeiden. Zugleich sollten öffentliche Ausgaben eingeschränkt werden.

Türkische Lira bevorzugt

Der Ministerpräsident kündigte außerdem an, die Regierung werde ihre Geschäfte wo immer möglich in der heimischen Währung anstelle von Dollar abwickeln. Angesichts der Talfahrt der Lira in den vergangenen Wochen hat die Regierung Volk und Wirtschaft wiederholt dazu aufgerufen, mögliche Devisenreserven umzutauschen. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan soll seine Devisen umgewechselt habe, sagte sein Sprecher.

Die Wirtschaftsleistung der Türkei wird in diesem Jahr voraussichtlich hinter den Erwartungen zurückbleiben. Nach einem jährlichen Wachstum von um die 4,7 Prozent in den vergangenen zehn Jahren soll sie 2016 nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nur noch bei geschätzten 2,9 Prozent liegen. Die Arbeitslosigkeit liegt nach Regierungsangaben bei 11,3 Prozent.