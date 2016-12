Zivilisten sollen evakuiert werden

Die Angriffe der syrischen Armee in Aleppo sind laut Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow vorerst gestoppt. Die Pause soll genutzt werden, um rund 8.000 Zivilisten aus der Stadt zu bringen. Die USA geben sich abwartend, unterdessen berichten Aktivisten und Einwohner von anhaltenden Gefechten. Am Samstag sollen laut Lawrow Experten aus Russland und den USA in Genf über ein Abkommen für Ost-Aleppo verhandeln.

