Ehrenkonzert für Aretha Franklin in Carnegie Hall

Musikstars wie Melissa Etheridge, Kenny Loggins and Living Color wollen die Soul-Diva Aretha Franklin mit einem Konzert in der New Yorker Carnegie Hall ehren. Das Spektakel solle am 6. März stattfinden, berichtete die „New York Times“ heute. Ein Auftritt der 74 Jahre alten Franklin selbst war zunächst nicht geplant.

In den vergangenen Jahren waren bereits Musiker wie Bill Withers, Paul Simon, Prince, Joni Mitchell und Bob Dylan mit ähnlichen Konzerten in der Carnegie Hall geehrt worden. Heuer hätte David Bowie geehrt werden sollen, er starb allerdings kurz nach der Ankündigung. Das Konzert wurde zu einer Gedenkveranstaltung.