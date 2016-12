Gegner eines höheren Mindestlohns

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat nun auch einen Arbeitsminister für seine kommende Regierung: Andrew F. Puzder, Chef der Burgerkette CKE Restaurants, werde die US-Arbeiter absichern und wohlhabender machen, so Trump in einem Statement zur Ernennung Puzders am Donnerstag. Pruzder ist entschiedener Gegner eines höheren Mindestlohns und laut „New York Times“ kein großer Freund von Arbeitnehmerrechten. Laut Trump soll Puzder kleinere Firmen auch vor „unnötigen Vorschriften“ schützen.

