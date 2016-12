Toter nach Messerstichen in Wiener Lokal

Ein Streit in einem Lokal in Wien-Favoriten hat in der Nacht auf heute mit einer Messerattacke geendet. Ein 34-jähriger Mann verstarb noch am Tatort, ein 37-Jähriger wurde schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at