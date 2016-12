Auch Onlinehandel keine Konkurrenz

Das lange Einkaufswochenende nach dem 8. Dezember geht ins Finale - noch einmal dürften die Kassen so richtig klingeln. Der Handel erwartet den bisher umsatzstärksten Einkaufssamstag in der diesjährigen Vorweihnachtszeit. Zumindest am Wochenende sei auch der Onlinehandel keine nennenswerte Konkurrenz für die Geschäfte, heißt es seitens der Wirtschaftskammer Österreich gegenüber ORF.at: Gerade in der Adventzeit wollten die Kunden das Einkaufen „emotional erfahren“.

