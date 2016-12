Europa League: Sieg gegen Schalke hebt Salzburgs Moral

Bei Red Bull Salzburg war der Abschied aus der Europa League einer mit gemischten Gefühlen. Einerseits trauerte man nach dem 2:0-Prestigeerfolg gestern gegen Schalke 04 den in den Spielen zuvor vergebenen Chancen nach, andererseits war der Sieg eine Moralinjektion für die kommenden Aufgaben in der Meisterschaft. Trainer Oscar Garcia strich besonders die Effektivität seiner Mannschaft an diesem Abend hervor.

