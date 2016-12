Grüne kündigen härteren Kurs an

Nach der geschlagenen Bundespräsidentenwahl wollen die Grünen ihre Themen Ökologie, Bildung und Europa weiter forcieren. Die nachgesagte Zurückhaltung während des Wahlkampfes sei zwar ein „Holler“, meinte Bundessprecherin Eva Glawischnig heute gegenüber der APA, kündigte aber einen härteren Kurs gegenüber der Bundesregierung an. Personell sieht sie ihre Partei gut aufgestellt.

Dass die Grünen neben der Unterstützung für Alexander Van der Bellen keine eigene thematische Kampagne gefahren seien, erkläre sich von selbst, so Glawischnig. Sehr wohl habe man aber beim Europathema, bei Asyl und Sozialpolitik - Stichwort Mindestsicherung - und beim Thema Hass im Netz eine intensive Auseinandersetzung geführt.

Kern gefordert

SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern und seinem Team habe man über dem Sommer eine Chance gegeben und anders als die FPÖ nicht am ersten Tag die Abberufung der gesamten Bundesregierung gefordert. „Mittlerweile ist das abgelaufen“, so Glawischnig: „Es wird einen härteren Kurs geben.“

Die Grünen pochen etwa auf den Abschluss der Schulorganisationsreform. Im Umweltbereich müsse Kern für einen „Green New Deal“ sorgen, das Thema Klimaschutz müsse auf dem Arbeitsmarkt ankommen. Die Bundesregierung, so meinte sie, sei hier noch im Schlafwagen unterwegs.

Bezüglich Europapolitik sucht Glawischnig die Konfrontation mit Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP). „Mit Kurz ist die Auseinandersetzung notwendig, auf welcher Seite er steht.“ Zu vielen Positionen von FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer habe sich der ÖVP-Minister nicht geäußert. Ihre Forderung: „Wir brauchen einen Europaminister nicht bei den Visegrad-Staaten, sondern für Europa.“

Bildungsmöglichkeiten für Flüchtlinge

Im Flüchtlings- und Asylbereich gelte es, nach der Unterbringung vor allem die Integration voranzutreiben. Ein neuerlicher Versuch, für 15- bis 18-Jährige bessere Bildungsmöglichkeiten zu schaffen, steht für die Grünen hier im Mittelpunkt; ein Thema, bei dem vor allem die ÖVP blockiere.

Kurz’ Schielen Richtung Schwarz-Blau, aber auch die jüngste atmosphärische Annäherung der SPÖ an die Freiheitlichen werde „mit Sicherheit eine zentrale Herausforderung“, sagte Glawischnig. Für die Grünen gehe es darum, rechtspopulistische Mehrheiten zu verhindern. Neuwahlen auf Bundesebene werde es allerdings „nicht so bald“ geben, so ihre aktuelle Einschätzung des Koalitionsklimas.