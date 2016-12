Verhoeven ist Jurypräsident der Berlinale 2017

Die Veranstalter des Berliner Filmfestivals Berlinale haben den niederländischen Regisseur Paul Verhoeven für den Juryvorsitz im kommenden Jahr gewonnen. Berlinale-Direktor Dieter Kosslick sagte heute, Verhoeven habe in Hollywood und Europa in unterschiedlichsten Genres gearbeitet, und würdigte den „Experimentierwillen“ des 78-Jährigen. Das renommierte Filmfestival findet von 9. bis 19. Februar in der deutschen Hauptstadt statt.

APA/AFP/Valerie Macon

Verhoeven ist vor allem bekannt für die Science-Fiction-Filme „RoboCop“, „Total Recall“ und „Starship Troopers“. Sein wohl berühmtestes Werk ist der Erotikthriller „Basic Instinct“ mit Sharon Stone und Michael Douglas in den Hauptrollen. In seinen europäischen Produktionen setzte sich Verhoeven unter anderem mit der Zeit der Besatzung seines Heimatlands durch Nazi-Deutschland auseinander.

Zur Berlinale reisen jedes Jahr Schauspieler und Filmschaffende aus aller Welt nach Berlin. Den Juryvorsitz übernehmen immer wieder prominente Künstler. Bei der Berlinale 2016 war die US-Schauspielerin Meryl Streep Jurypräsidentin.