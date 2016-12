Facebook: Falle beim Jahresrückblick

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und Facebook bietet seinen Nutzern wieder einen persönlichen Jahresrückblick an. Das Video zeigt eine Auswahl eigener Statusbeiträge und Fotos, die man in dem Sozialen Netzwerk teilen kann. Betrüger versuchen, Nutzer mit diesen Erinnerungsvideos in die Falle zu locken.

