UNO: Hunderte Männer nach Flucht aus Aleppo vermisst

Die Vereinten Nationen befürchten, dass Hunderte Männer nach der Flucht aus Ostaleppo verschwunden sind. Es gebe „sehr besorgniserregende“ Angaben, wonach Hunderte vermisst würden, nachdem sie in von Regierungstruppen kontrollierte Gebiete geflohen seien, sagte der Sprecher des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte, Rupert Colville, heute in Genf. Es sei allerdings schwierig, das in einer solch „gefährlichen Situation“ zu überprüfen.

In der umkämpften syrischen Stadt sollen russischen Angaben zufolge innerhalb von 24 Stunden rund 8.500 Menschen die Konfliktzone verlassen haben. Zudem hätten einige Kämpfer die Waffen niedergelegt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau heute mit. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

APA/AFP/Youssef Karwashan

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte gestern gesagt, die syrische Armee habe ihre Angriffe in Aleppo unterbrochen, um etwa 8.000 Zivilisten aus der Stadt zu bringen. Später relativierte er die Aussagen: Er sprach nun von einer „humanitären Unterbrechung“ der Angriffe.

Ziel sei gewesen, „dass Zivilisten die Stadt verlassen konnten, die das wollten“. Von einer Einstellung der Kampfhandlungen sei dagegen nie die Rede gewesen. Tatsächlich gingen die Kämpfe nach Angaben von Aktivisten weiter.

Weiter Luftangriffe auf Aleppo

Eine Einstellung der Luftangriffe lehnte Lawrow ab. „Die Angriffe werden so lange weitergehen, wie noch Banditen in Aleppo sind“, sagte Lawrow am Rande des OSZE-Ministerrats in Hamburg. Er kritisierte zugleich westliche Äußerungen zur Lage in der syrischen Stadt Aleppo als „hysterisch“.

Lawrow kündigte zudem ein Treffen russischer und US-amerikanischer Experten für morgen in Genf an. Sie sollten ein Abkommen mit einer Lösung für Ostaleppo erarbeiten.

Mehr dazu Neuer Anlauf für Abkommen

Türkei entsendet 300 Elitesoldaten nach Syrien

Angesichts des erbitterten Widerstands der Dschihadisten in der syrischen Stadt al-Bab entsandte indes die Türkei Medienberichten zufolge 300 weitere Elitesoldaten in das Nachbarland. Die Truppen seien von ihrem Stützpunkt im Westen der Türkei in Flugzeugen in die Grenzregion geflogen worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Der im September gestartete türkische Militäreinsatz „Schutzschild Euphrat“ war nach ersten Erfolgen zuletzt zunehmend ins Stocken geraten. Die türkische Armee will mit der Intervention in Nordsyrien alle bewaffneten Gruppen aus der Grenzregion zurückdrängen. Dort soll eine Zone geschaffen werden, in der ein Teil der rund 2,7 Millionen syrischen Flüchtlinge angesiedelt werden kann, die Zuflucht in der Türkei gesucht haben.

Außer gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) richtet sich der Einsatz auch gegen die syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), die eng mit der verbotenen Untergrundorganisation Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Türkei verbunden sind.