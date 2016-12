Erzdiözese Wien: Neues Dienstrecht für Priester

Für die mehr als 1.000 Priester, die in der Erzdiözese Wien ihren Dienst versehen, gibt es ab 1. Jänner 2017 ein neues Dienstrecht. Dieses sieht unter anderem die in dieser Form bisher nicht vorhandene Funktion des Pfarrvikars vor. Pfarrvikare sind Priester, die nicht als Pfarrer Letztverantwortung für eine Pfarre tragen, die sich zugleich aber auch nach ihrer Weihe nicht mehr in Ausbildung (als Kaplan) befinden.

