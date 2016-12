Europarat wirft Erdogan Bruch der eigenen Verfassung vor

Die nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei beschlossenen Massenentlassungen von Beamten sind auch nach Maßstäben der türkischen Verfassung nicht verfassungskonform. Zu diesem Schluss kommt die Venedig-Kommission des Europarats, dem renommierte Verfassungsrechtler aus 60 Staaten angehören, in einer heute veröffentlichten Stellungnahme.

Zwar habe die türkische Regierung nach der „gefährlichen, bewaffneten Verschwörung“ gute Gründe gehabt, den Ausnahmezustand zu verhängen, befand das Gremium. Doch die im Zuge der Notstandsgesetze vollzogenen Maßnahmen unter Präsident Recep Tayyip Erdogan gingen über das hinaus, was die türkische Verfassung und das Völkerrecht erlaubten.

Bewusster Gesetzesmissbrauch?

Die Verfassungsrechtler beanstanden unter anderem, dass Zehntausende Beamte entlassen und nicht zunächst vorübergehend vom Dienst suspendiert wurden. Auch habe die Regierung in Ankara Vereine aufgelöst, anstatt sie zunächst unter staatliche Kontrolle zu stellen. Die Regierung benutze die Notstandsgesetze, um vermutete Gegner pauschal in Misskredit zu bringen.

Insgesamt seien die Massenentlassungen nicht einmal von „einem Minimum“ an rechtsstaatlichen Garantien begleitet gewesen - zumal die Betroffenen keine Möglichkeit hätten, dagegen Beschwerde einzulegen. Solche Methoden der „Säuberung“ erweckten den Eindruck von Willkür.

Selbst wenn einige Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen in den Staatsstreich verwickelt waren, dürfe das nicht benutzt werden, um pauschal gegen alle vorzugehen, die in der Vergangenheit Kontakt zu Gülens Bewegung hatten.