Handyapp rettet Partys in Innenstadtdisco

In einer Wiener Innenstadtdisco darf in Kürze wieder bis in die Morgenstunden gefeiert werden. Nach Anrainerbeschwerden musste die „Bettel-Alm“ am Lugeck bereits um Mitternacht zusperren. Für Ruhe soll nun eine Handyapp sorgen.

