Diebe horteten Beute in Hotelzimmer

Nach einem versuchten Ladendiebstahl in Baden (Niederösterreich) sind vier Männer festgenommen worden. Sie sollen in einem Zimmer in einer Wiener Pension Waren im Wert von mehr als 10.000 Euro gelagert haben. Die Tatorte waren in Niederösterreich.

