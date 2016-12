Rebellengebiete kurz vor Fall

Russischen Angaben zufolge haben die Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad mittlerweile 90 Prozent der von den Aufständischen gehaltenen Gebiete in Ostaleppo zurückerobert. Ungeachtet dessen gingen die Angriffe mit schweren Waffen auch am Freitag weiter. Zehntausende Menschen sitzen nach Angaben der UNO noch in der Kampfzone fest. Besonders besorgt zeigten sich die Vereinten Nationen (UNO) über das Schicksal Hunderter Männer, die von Rebellen- in Regierungsgebiete fliehen wollten - und seither vermisst werden.

