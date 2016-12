Zeit für Rettung von Monte dei Paschi wird knapp

Die wankende italienischen Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) bekommt italienischen Nachrichtenagenturen zufolge keinen Aufschub zur Beschaffung zusätzlichen Kapitals. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe die Bitte der Bank um drei Wochen mehr Zeit abgelehnt, berichteten die Agenturen unter Berufung auf Finanzkreise. Der Aktienkurs der MPS an der Mailänder Börse stürzte unmittelbar um mehr als zehn Prozent ab.

Bankchef Marco Morelli soll heute im italienischen Finanzministerium zu einem Krisengespräch geladen gewesen sein. Die MPS, die älteste Bank der Welt, hatte am Mittwoch um mehr Zeit gebeten. Sie wolle die Kapitalerhöhung nicht bis 31. Dezember, sondern bis zum 20. Jänner abschließen. Die Bank verwies auf die Unsicherheit nach dem Nein der italienischen Bevölkerung zur geplanten Verfassungsreform.

Investoren verzweifelt gesucht

Zur angeblichen Entscheidung der EZB wollte das Ministerium nicht Stellung nehmen. Auch die EZB und die MPS wollten sich nicht äußern. Die Bank will per Kapitalerhöhung bis zu fünf Milliarden Euro frisches Geld in die Kasse bekommen.

Eine Milliarde Euro kam bereits durch die freiwillige Umwandlung von Obligationen in Aktien zusammen. Der katarische Investmentfonds QIA, der eigentlich eine Milliarde Euro investieren wollte, sprang wegen der politischen Lage in Italien wieder ab.

Der schon im Juli vorgelegte Rettungsplan für die Bank sieht außerdem vor, faule Kredite in Höhe von fast 28 Milliarden Euro auszulagern. Zudem sollen 2.600 Arbeitsplätze gestrichen und etwa 500 der 2.000 Filialen geschlossen werden. Die MPS kämpft seit Jahren mit Problemen. Das Institut schnitt beim Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht Ende Juli mit Abstand am schlechtesten ab.