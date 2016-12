Dutzende Tote bei Selbstmordattentat in Nigeria

Zwei offenbar noch jugendliche Selbstmordattentäterinnen haben in Nigeria heute mindestens 30 Menschen in den Tod gerissen. Die beiden Frauen hätten sich am Vormittag auf einem gut besuchten Markt in Madagali im Nordosten des Landes in die Luft gesprengt, sagte der Armeesprecher Badare Akintoye gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Zahlreiche weitere Menschen wurden laut den Angaben verletzt. Der Armeesprecher machte die Islamistengruppe Boko Haram für den Doppelanschlag verantwortlich. Boko Haram kämpft seit Jahren für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias.

Mindestens 20.000 Menschen wurden in dem Konflikt bisher getötet, 2,6 Millionen Menschen wurden durch die Gewalt in die Flucht getrieben. Schon wiederholt wurden von Boko Haram entführte Frauen zu Selbstmordattentaten gezwungen.