OSZE-Treffen endete ohne gemeinsame Erklärung

Das jährliche Ministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist - wie auch schon in den vergangenen Jahren - ohne gemeinsame Abschlusserklärung aller Mitgliedsstaaten zu Ende gegangen. Trotz des Streits über Konflikte wie jenem in der Ukraine einigte man sich in Hamburg aber auf einige gemeinsame Resolutionen.

Zu den Entschließungen zählen Texte zur Migration und Cybersicherheit. Außerdem wurde die Slowakei zum Vorsitzland 2019 gekürt, teilte die schwedische OSZE-Delegation mit. Damit bleibt die OSZE-Führung insgesamt vier Jahre lang in den Händen eines EU-Staates. Heuer hatte Deutschland den OSZE-Vorsitz inne, am 1. Jänner folgt Österreich, im Jahr 2018 Italien.

Die Differenzen zwischen Russland und dem Westen wegen des Ukraine-Konflikts sind nach wie vor zu groß für ein gemeinsames OSZE-Kommunique. Allerdings gab die nächste OSZE-Troika (die aktuelle, vorherige und kommende Präsidentschaft) eine Erklärung ab. Österreich, Deutschland und Italien rufen darin zu einer Stärkung der OSZE auf, etwa durch einen intensiveren Dialog. „Die OSZE kann nur so stark sein wie ihr die Mitgliedsstaaten erlauben“, appelliert die Troika.