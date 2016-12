Fossil von gefiedertem Saurierschwanz auf Markt entdeckt

Bei einem Streifzug über einen Markt in Myanmar hat ein chinesischer Wissenschaftler zufällig einen in Bernstein konservierten Teil eines gefiederten Dinosaurierschwanzes entdeckt. Er habe das rund 99 Millionen Jahre alte Fossil vergangenes Jahr auf einem Bernsteinmarkt in dem südostasiatischen Land gefunden, schilderte Lida Xing von der chinesischen Universität für Geowissenschaften in einer Studie.

APA/AFP/Royal Saskatchewan Museum

Acht Wirbel von Jungtier

„Das ist eine neue Informationsquelle, die es wert ist, intensiv erforscht zu werden“, schrieb der Koautor der Studie, Ryan McKellar, Wissenschaftler am Royal Saskatchewan Museum in Kanada. Das US-Fachblatt „Current Biology“ veröffentlichte die Studie.

Die Forscher sind sich sicher, dass das in dem Bernstein erhaltene Schwanzfragment nicht von einem Urzeitvogel stammt, sondern von einem Saurier, weil der Schwanz „lang und flexibel“ gewesen sei.

Erhalten blieben der Untersuchung zufolge acht Wirbel eines Jungtieres. Auch wenn den Forschern zufolge der gesamte Schwanz voller Federn war, konnte der Dinosaurier vermutlich nicht fliegen. Das Gefieder habe dem Tier wahrscheinlich bei Paarungsritualen oder bei der Wärmeregulierung geholfen.

Dunkelbraun mit heller Unterseite

Die Wissenschaftler hatten das Fossil mit Mikroskopen und Computertomografien analysiert. Die gut erhaltenen Federn waren ursprünglich dunkelbraun mit einer hellen Unterseite.

In der Vergangenheit wurden bereits in Bernstein konservierte Federn aus der Dinosaurierzeit entdeckt. Das nun vorgestellte Fossil ist aber der erste Fall, in dem der Fund zweifelsfrei einem Dinosaurier zugeordnet werden konnte.