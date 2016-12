Nach Appell von NGOs

Die UNO-Vollversammlung hat in einer mit breiter Mehrheit verabschiedeten Resolution eine sofortige Waffenruhe in Syrien gefordert. 122 Nationen stimmten am Freitag in New York dafür, 13 dagegen und 36 Länder enthielten sich. Anfang Dezember hatten mehr als 200 Menschenrechts- und Hilfsorganisationen den UNO-Mitgliedsstaaten vorgeworfen, in ihrer Verantwortung für die Menschen in Syrien „versagt“ zu haben. Ebenfalls am Freitag hatte sich die UNO besorgt über das Schicksal Hunderter Männer gezeigt, die in Aleppo vermisst werden.

