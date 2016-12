Außenminister Sebastian Kurz im Studio

Seine Vorhaben während Österreichs Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die Flüchtlingskrise, Deutschlands Grenzkontrollen, die Bundespräsidentenwahl und Spekulationen über eine vorgezogene Nationalratswahl. Zu diesen Fragen ist Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) Gast in der ZIB2.

Im Heeresgeheimdienst rumort es nach einer Affäre

Eine umstrittene Aktion von drei Offizieren ist Anlass für Reformdiskussionen.

Ivanka - die künftige „First Daughter“ der USA

Tochter und Schwiegersohn des designierten US-Präsidenten Donald Trump sollen in seiner Präsidentschaft sehr wichtige Rollen spielen.

ZIB2 mit Lou Lorenz-Dittlbacher, 22.10 Uhr, ORF2.

