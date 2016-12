Doping: Russland droht wieder Olympiabann

Russlands Sportler stehen nach den neuen Enthüllungen des Chefermittlers der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), Richard McLaren, über staatliches Doping weiter am Pranger. Der Sumpf ist tiefer als gedacht. Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), forderte einen lebenslangen Bann von gedopten Sportlern. Nun sollen auch die abgegebenen russischen Proben der Sommerspiele 2012 in London nochmals überprüft werden. Eine russische Teilnahme an den Winterspielen 2018 in Pyeongchang wackelt gehörig.

Mehr dazu in sport.ORF.at