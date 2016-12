Fußball: UEFA beschließt umstrittene CL-Reform

Die UEFA hat heute die umstrittene Champions-League-Reform endgültig auf Schiene gebracht. Ab der Saison 2018/19 werden die vier führenden Nationen die Hälfte aller Teams in der Gruppenphase stellen. Überraschungen durch vermeintliche Underdogs werden somit immer unwahrscheinlicher.

Immerhin erhalten die in der Qualifikation gescheiterten nationalen Meister in der Europa League eine neue Chance. Verändert werden von der übernächsten Saison an auch die Anstoßzeiten.

