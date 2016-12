Prinz Andrew kritisiert Presse: Kein Streit mit Charles

Erst vor wenigen Wochen hat sich Prinz Harry mit einer Medienschelte an die Öffentlichkeit gewandt und mehr Respekt für die Privatsphäre seiner Freundin Meghan Markle gefordert. Nun teilte auch sein Onkel Prinz Andrew, der Herzog von York, gegen die Boulevardpresse aus.

Reuters/Peter Nicholls

„Es steckt keine Wahrheit in der Geschichte, dass es einen Zwist zwischen dem Prinzen von Wales (Charles) und mir geben könnte über die Beteiligung meiner Töchter als Mitglieder der Königlichen Familie“, hieß es in dem Schreiben, das er heute via Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte.

Berichte ohne „faktische Grundlagen“

In dem Statement beklagte der Sechste in der britischen Thronfolge, Zeitungen hätten Geschichten über seine Töchter ohne „faktische Grundlage“ verbreitet.

Prinz Andrew bestritt auch Berichte, er habe für die zukünftigen Ehemänner seiner Töchter Adelstitel gefordert. Die beiden Töchter Andrews, Beatrix und Eugenie, stammen aus seiner geschiedenen Ehe mit Sarah Ferguson. Sie sind Nummer sieben und acht in der britischen Thronfolge.