Eishockey: Salzburg gelingt Wiedergutmachung

Titelverteidiger Red Bull Salzburg hat nach der 0:7-Schlappe gegen Innsbruck eine Runde später erfolgreich Wiedergutmachung betrieben. Die „Bullen“ fertigten am 28. Spieltag heute Abend im Duell der Tabellennachbarn den HC Bozen mit 5:2 ab und festigten damit Rang drei. Salzburg liegt in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) nun nur noch einen Punkt hinter Platz zwei, weil die Black Wings Linz eine klare Führung in Fehervar noch aus der Hand gaben.

