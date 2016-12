Ski alpin: Hirscher greift auf Lieblingshang an

Mit Rang zwei im Riesentorlauf hinter dem Franzosen Mathieu Faivre auf der nicht so schweren O.K.-Piste ist es für Marcel Hirscher in Val d’Isere schon am vergangenen Wochenende ganz gut gelaufen. Auf der Face de Bellevarde, einem seiner Lieblingshänge, geht Hirscher heute (9.30 bzw. 12.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) aber aufs Ganze und auf seinen insgesamt bereits sechsten Sieg in Val d’Isere los. Als schärfste Konkurrenten gelten die Franzosen, die dem Salzburger vor allem im Riesentorlauf im Nacken sitzen. Am Sonntag (9.30 bzw. 12.30 Uhr) steht dann noch ein Slalom auf dem Programm.

