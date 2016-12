Ski alpin: ÖSV-Damen geben Hoffnung nicht auf

Österreichs Damen sind im Comeback des alpinen Weltcups in Sestriere nach acht Jahren nur krasse Außenseiterinnen. Im heutigen Riesentorlauf (10.30 bzw. 13.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) sind die Erwartungen ohne die Verletzten Anna Veith und Eva-Maria Brem gering, im Slalom ist der letzte Podestplatz schon 16 Rennen her. Dennoch haben Michaela Kirchgasser und Co. die Hoffnung auf eine Überraschung nicht aufgegeben. An der Weltcup-Spitze dürfte der Zweikampf zwischen Lara Gut und Mikaela Shiffrin weitergehen.

