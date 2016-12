Paris stoppt Auslieferung von kasachischem Oligarchen

Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht hat die von der Regierung bereits gebilligte Auslieferung des früheren kasachischen Oligarchen und Oppositionellen Muchtar Abliasow an Russland gestoppt. Die Auslieferung des seit dreieinhalb Jahren inhaftierten 53-Jährigen sei aus „politischen“ Gründen beantragt worden, urteilte gestern der Staatsrat in Paris. Sie könne daher nicht gebilligt werden.

Vorwurf: Milliarden unterschlagen

Abliasow wird vorgeworfen, während seiner Zeit als Chef und Hauptaktionär der größten kasachischen Bank BTA mehrere Milliarden Dollar unterschlagen zu haben. Der Schaden in Russland wird dabei auf fünf Milliarden Dollar (4,65 Mrd. Euro) beziffert, der in der Ukraine auf 400 Millionen Dollar. 2009 floh Abliasow wegen gegen ihn laufender Ermittlungen aus Kasachstan zunächst nach Großbritannien. Im Juli 2013 wurde er in einer Villa nahe dem südfranzösischen Badeort Cannes auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls festgenommen.

Valls unterzeichnete Auslieferung

Kasachstan, Russland und die Ukraine fordern Abliasows Auslieferung. Die französische Justiz urteilte in niederer Instanz, er solle nach Russland ausgeliefert werden. Dem stimmte die Regierung zu, Premierminister Manuel Valls unterzeichnete Mitte September ein entsprechendes Dekret.

Nun aber wurde die Auslieferung vom obersten Verwaltungsgericht gestoppt. Dieses verwies unter anderem darauf, dass Großbritannien Abliasow als politischen Flüchtling anerkannt habe. Es wurde damit gerechnet, dass der 53-Jährige nun schnell freikommt.

Die Verteidiger hatten stets argumentiert, die Anklage sei politisch motiviert, und Abliasow würde von Russland unverzüglich an Kasachstan ausgeliefert. Dort war er in der Opposition gegen den seit 1990 autoritär regierenden Staatschef Nursultan Nasarbajew aktiv.