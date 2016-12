Weiter Ärger mit Gutscheinen von Air Berlin

Nach wie vor kommt es zu Problemen bei der Einlösung von Gutscheinen der Billigfluglinie Air Berlin. Zwar hat der Oberste Gerichtshof einige Klauseln zum Nachteil der Kunden bereits im Frühjahr für gesetzeswidrig erklärt. Doch was in der Theorie klargestellt wurde, gestaltet sich in der Praxis weiterhin mühsam und kompliziert, wie der Fall einer Wienerin zeigt.

