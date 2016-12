USA schicken 200 weitere Soldaten nach Syrien

Die USA verstärken ihre Militärpräsenz in Syrien. Es würden etwa 200 weitere Soldaten in den Norden des Bürgerkriegslandes entsandt, unter ihnen Spezialkräfte, Sprengstoffexperten und Ausbildner, kündigte US-Verteidigungsminister Ashton Carter heute bei einer Sicherheitskonferenz in Bahrain an.

Sie sollen die syrischen Rebellen dabei unterstützen, die Stadt al-Rakka aus der Gewalt der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu befreien.

In Syrien sind bereits 300 US-Soldaten im Einsatz, um Rebellen im Kampf gegen den IS zu beraten und zu unterstützen sowie die Luftangriffe der US-geführten Militärallianz zu koordinieren. Die Demokratischen Syrischen Kräfte (SDF), eine kurdisch-arabische Militärallianz, hatte vor einem Monat eine Offensive auf die IS-Hochburg al-Rakka gestartet.