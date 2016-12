Hohe Gefahr von Waldbränden in Kärnten

Wegen der Trockenheit steigt die Brandgefahr in Kärnten, im Bezirk Spittal gibt es schon ein Rauchverbot in den Wäldern. Bleibt es bis zum Jahresende trocken, wird es wie im letztem Jahr in Kärnten ein Verbot für Silvesterfeuerwerke geben.

