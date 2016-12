Gentiloni als italienischer Premier im Gespräch

Auf der Suche nach einer neuen Regierung in Italien treten die Konsultationen in die Abschlussphase. Heute trifft Staatspräsident Sergio Mattarella an seinem Amtssitz im Quirinal in Rom die Delegationen der stärksten im Parlament vertretenen Parteien.

Gespräche plant Mattarella unter anderem mit der Demokratischen Partei (PD) um den scheidenden Premier Matteo Renzi sowie den größten Oppositionsparteien Fünf-Sterne-Bewegung und Forza Italia. Nach Beendigung der Konsultationen und einem Tag Bedenkzeit könnte Mattarella am Montag einen neuen Premier mit der Führung der dann 66. italienischen Nachkriegsregierung beauftragen.

Gute Chancen für Außenminister

Die neue Regierung soll ein neues Wahlgesetz verabschieden und Italien zur Neuwahl führen. Diese könnten am Ende der Legislaturperiode Ende 2018 stattfinden. Gute Chancen werden Außenminister Paolo Gentiloni eingeräumt. Gentiloni traf gestern Renzi und Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan im Regierungssitz. Dabei wurden Gespräche zur Bankenkrise sowie zum für Dienstag geplanten EU-Gipfeltreffen in Brüssel geführt.

Nicht ganz ausgeschlossen wird, dass Mattarella Renzi bitten könnte, eine Regierung zu bilden, die ein neues Wahlgesetz im Parlament durchbringen soll. Ob Renzi nach der Wahlschlappe beim Referendum und seinem Rücktritt das Angebot annimmt, ist jedoch fraglich. Als realistischer gilt, dass Mattarella einen Renzi-nahen PD-Politiker mit der Regierungsbildung beauftragt.