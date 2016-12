Schwimmen: Kreundl mit Rekord zu WM-Topplatz

Der österreichische Schwimmsport hat in Form von Lena Kreundl ein kräftiges Lebenszeichen gegeben. Die erst 19-jährige Oberösterreicherin schwamm bei der Kurzbahn-WM in Windsor im Finale über 100 m Lagen auf Rang sechs und erzielte in Kanada damit das beste rot-weiß-rote Ergebnis seit sechs Jahren. Nicht nur das: Kreundl schwamm im Sog von Weltmeisterin Katinka Hosszu aus Ungarn sogar neuen österreichischen Rekord.

