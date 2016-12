Gesteinsbrocken als Verkaufshit in US-Kaufhaus

Ist es ein Briefbeschwerer? Ein Kunstwerk? Sogar der Verkäufer lässt offen, wozu ein in Leder eingenähter Stein gut sein soll. Die US-Kaufhauskette Nordstrom bietet den „glatten Stein aus der Umgebung von Los Angeles, eingewickelt in reiches, pflanzlich gefärbtes Leder aus den USA“ für 85 Dollar (80 Euro) an.

Wie der Sender CNN berichtete, ist das gute Stück online schon ausverkauft. Auch eine kleinere Variante für 65 Dollar sei nicht mehr zu haben. Es sei ein echtes Produkt, versicherte eine Sprecherin dem Sender. Im Internet sammelten sich schnell Spötter, auch einen eigenen Account auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter hat der Stein schon.