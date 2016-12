Internationale Syrien-Konferenz in Paris begonnen

In Paris hat heute Früh eine internationale Syrien-Konferenz begonnen. Das Treffen wird gemeinsam vom deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier, dem französischen Ressortchef Jean-Marc Ayrault und ihrem katarischen Amtskollegen Mohammed al-Thani geleitet.

Auch US-Außenminister John Kerry sowie Vertreter der Türkei, der EU sowie mehrerer arabischer Staaten, welche die Gegner der syrischen Regierung unterstützen, nehmen daran teil.

Gespräche zwischen Russland und USA in Genf

Nach Angaben des französischen Außenministeriums geht es bei den Beratungen vor allem um die „tragische humanitäre Lage in Aleppo“. Die Lage in der einstigen Wirtschaftsmetropole steht auch im Mittelpunkt von militärischen und diplomatischen Expertengesprächen der USA und Russlands in Genf.

Die Regierungstruppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad und deren Verbündete eroberten inzwischen rund 85 Prozent des von Aufständischen belagerten Ostteils der Stadt zurück. Die UNO-Vollversammlung forderte gestern mit breiter Mehrheit eine sofortige Waffenruhe in Syrien.

