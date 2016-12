Fußball: Real Madrid jagt Clubrekord

Real Madrid steht unmittelbar vor einem Clubrekord. Heute könnten die „Königlichen“ gegen La Coruna zum 35. Mal in Folge in einem Pflichtspiel ungeschlagen bleiben. Mit einem weiteren Sieg würden sie den Vorsprung von sechs Punkten auf den FC Barcelona in der Meisterschaft in jedem Fall wahren. Der Erzrivale hofft gegen Osasuna auf das Ende der Unentschiedenserie in der Liga.

