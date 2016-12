Südkoreaner feiern Entmachtung von Präsidentin Park

Zehntausende Südkoreaner haben heute die vorläufige Entmachtung von Präsidentin Park Geun Hye gefeiert. Nach Angaben der Organisatoren gingen 200.000 Menschen in der Hauptstadt Seoul auf die Straße. Sie verlangten einen sofortigen Rücktritt der Staatschefin und strafrechtliche Ermittlungen gegen Park. Etwa 15.000 Unterstützer der Präsidentin versammelten sich zu einer Gegenkundgebung.

Das südkoreanische Parlament hatte gestern mit einer deutlichen Mehrheit für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park gestimmt, die damit umgehend ihre Amtsvollmachten verlor. Park, die seit Wochen wegen einer Korruptionsaffäre unter Druck steht, behält aber ihren Titel als Präsidentin und bleibt im Präsidentenpalast, bis das Verfassungsgericht über die Amtsenthebung entschieden hat.

Im Zentrum der Affäre steht Parks langjährige Vertraute Choi Soon Sil. Sie soll ihre Beziehungen zur Präsidentin genutzt haben, um Millionenspenden für Stiftungen einzutreiben und sich dabei persönlich zu bereichern. Außerdem wird ihr vorgeworfen, sich in die Regierungsgeschäfte eingemischt zu haben. Choi ist inzwischen in Haft.