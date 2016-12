Hammerschmid: Schulautonomie-Einigung Anfang 2017

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) rechnet innerhalb des ersten Quartals mit einer Einigung in Sachen Schulautonomie und Bildungsdirektionen. „Sie kennen die Partner und die Vielzahl der Partner. Die Diskussion ist gut, aber wir müssen uns dem stellen“, sagte Hammerschmid in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“ zur Frage, warum das ursprünglich für Dezember angekündigte Ergebnis ausstehe.

Die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie haben die Ministerin hörbar unzufrieden gemacht. „Ich bin grantig, wenn ich diese Ergebnisse sehe“, so Hammerschmid. Man müsse nun weiter an den Rahmenbedingungen und der Qualität der Pädagogik arbeiten. Die geplante Schulautonomie soll Lehrern künftig etwa innovative Unterrichtsformen ermöglichen.

Die Geschlechterkluft in den naturwissenschaftlichen Fächern will die Bildungsministerin durch gendersensiblen Unterricht und entsprechende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen bei den Lehrern schließen. Reine Mädchenklassen in den naturwissenschaftlichen Fächern lehnt Hammerschmid hingegen ab.