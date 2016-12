Papst Franziskus: „Kurie ist reformbedürftig“

Der Papst ist der Ansicht, dass die Kurie reformbedürftig ist. Sie sei an alte Traditionen gebunden, die längst überholt seien. Das sagt der Papst in dem Dokumentarfilm „Papst Franziskus: ‚Wie Gott will‘“, den der TV-Sender Sky Atlantic am Montag sendet.

Mehr dazu in religion.ORF.at